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النيابة تقرر إحالة عصابة تهريب مخدر الحشيش والهيروين للجنايات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:50 ص
النيابة تقرر إحالة عصابة تهريب مخدر الحشيش والهيروين للجنايات حبس-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة عصابة تهريب المواد المخدرة، من مدينة مرسى مطروح، إلى القاهرة، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، نجاح ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، فى ضبط 25 كيلو حشيش مخبأة داخل سيارات بمنطقة المعادى، بعد قيام تشكيل عصابى بتهريبها من الساحل الشمالى، ومن خلال تكثيف التحريات تبين أنهم 3 عناصر إجرامية خطرة كونوا، فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربي للبلاد، وترويجه بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وتم ضبطهم وتبين اتهام أحدهم فى 18 قضية متنوعة وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم اثناء، تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، مستقلين 3 سيارات وبحوزتهم 250 طربة وزنت 25 كيلو من الحشيش، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمول، تم تحرير بالواقعة رقم 3758 لسنة 2019 جنايات المعادى.

واعترف المتهمون خلال تحقيقات النيابة، بأنهم كانوا في طريقهم لتوزيع هذه الكميات الكبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط معهم ما يقرب من 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر الهيروين إلى تجار التجزئة لسهولة توزيعها على أصحاب المزاج العالي.

وأضاف المتهمين الثلاث في اعترافاتهم إنهم كونوا عصابة منذ أعوام للاتجار في المواد المخدرة وتعرفوا على عدد من سكان البدو، الذين يسهلون لهم مهمة جلب المواد المخدرة، حيث من اختصاص المتهم الأول هو أن يقود السيارة النصف نقل من محافظة مرسى مطروح إلى منطقة المعادي، ويسلمها للآخرين الذين بدورها يوزعوها على تجار التجزئة، لترويجها في منطقة المعادي.

كما قررت النيابة التحفظ على المواد المخدرة، وإرسالها للمعمل الكيماوي، وإعداد تقرير عن كميتها ونوعها.


الحشيش

صناعه الحشيش

المعادى

نيابه المعادى

محكمه جنوب القاهره

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