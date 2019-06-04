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النيابة تعاين موقع حريق مخزن كرتون فى منطقة النهضة بمدينة السلام

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:15 م
النيابة تعاين موقع حريق مخزن كرتون فى منطقة النهضة بمدينة السلام حريق - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع حريق مخزن كرتون فى منطقة النهضة بمدينة السلام، لبيان الأسباب الفعلية للحريق وسؤال شهود العيان ومن حضروا الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحوا فى إخماد حريق داخل مخزن كرتون فى منطقة النهضة بمدينة السلام، بدون وقوع إصابات. وذلك بعدما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب الحريق، وتوجه 8 سيارات إطفاء للتعامل معه.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتفاصيل الحريق والتعامل معه، وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت لمعاينة موقع الحريق، تمهيدا لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

 


نيابة السلام

الحماية المدنية

حريق

اخبار الحوادث

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