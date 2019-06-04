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النمسا ترفع اسم سريلانكا من قائمة "دول اللاجئين الأمنة"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:10 م
النمسا ترفع اسم سريلانكا من قائمة "دول اللاجئين الأمنة" المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين
فيينا (أ ش أ)

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قرر وزير الداخلية النمساوى الجديد فولفانج بيشورن، حذف سريلانكا من قائمة "البلدان الآمنة للاجئين" .

وأفادت مصادر فى وزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء، بأن الوزير بيشورن ، سيطلق مبادرة رسمية فى هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بتشكيله الجديد غدا الأربعاء، برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين .


واضافت المصادر أنه بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة فى سريلانكا تغير الوضع فى البلاد، حيث لم تعد سريلانكا حاليا تفي بمتطلبات "البلد الآمن ".
وأشارت الى أن وزير الداخلية سيتقدم بمشروع قانون جديد لتسهيل سرعة البت فى قرارات اللجوء للقادمين من بلدان غير آمنة .

 


سريلانكا

النمسا

اللاجئين

دول اللاجئين الامنه

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