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"النقل العام" تكثف خطوط الحدائق والمزارات السياحية طوال إجازة العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:37 م
"النقل العام" تكثف خطوط الحدائق والمزارات السياحية طوال إجازة العيد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة قررت تكثيف خدماتها على الخطوط المحيطة بمناطق الحدائق والمتنزهات العامة والمزارات السياحية ومحطات الأتوبيس النهرى، طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن الهيئة ستركز على المناطق التاريخية والترفيهية والمزارات السياحية فى القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، على أن تشمل تلك الخطة تكثيف الخدمة فى محيط الحديقة الدولية والأزهر بارك وحديقة بدر والحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، ومنطقة القلعة وحديقة الفسطاط فى مصر القديمة.

وأشار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى أن هناك غرفة عمليات فى الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، لمواجهة أية حالات طارئة تتعلق بالتشغيل وانتظام الخطوط، مع توفير فرق صيانة للتحرك فى أى وقت والتعامل مع أى عطل لسيارات الهيئة.


النقل العام

هيئة النقل العام

حدائق القاهرة

الحدائق العامة

عيد الفطر

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