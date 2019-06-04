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"النقل العام" تراجع صيانة الأتوبيس النهرى وزيادة الرحلات للقناطر فى العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:00 م
"النقل العام" تراجع صيانة الأتوبيس النهرى وزيادة الرحلات للقناطر فى العيد مرسى الأتوبيس النهرى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ستدفع بمراكب إضافية فى محطات الأتوبيس النهرى، استعدادا لعيد الفطر، وتنظيم عدة رحلات للقناطر الخيرية. 
 
وأضاف أن الهيئة راجعت شروط الأمان والحماية المدنية فى الأتوبيس النهرى، مع توفير جواكت للنجاة لتأمين الركاب فى كل أتوبيس، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الأتوبيسات والمسطحات المائية.
 
وفى سياق متصل، أكد رئيس هيئة النقل العام توفير خدمات الهيئة فى أنحاء القاهرة، خاصة المناطق التى يتردد عليها المواطنون بكثافة خلال العيد، مع إنجاز أعمال الصيانة المطلوبة للأتوبيسات النهرية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الراغبين فى القيام برحلات نيلية.
 
 
 
 
 

الاتوبيس النهري

النقل العام

هيئة النقل العام

عيد الفطر

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