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النفط يهبط فى ظل تباطؤ اقتصادى والإجماع على خفض الإمدادات يقدم الدعم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:11 ص
النفط يهبط فى ظل تباطؤ اقتصادى والإجماع على خفض الإمدادات يقدم الدعم النفط _ أرشيفية
رويترز

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هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى بدأ فيه تباطؤ اقتصادى فى التأثير سلبا على الطلب على الطاقة، لكن الأسواق فازت ببعض الدعم بعد أن قالت السعودية إن هناك إجماعا ناشئا مع منتجين آخرين بشأن تمديد تخفيضات الإمدادات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت لشهر أقرب استحقاق 60.90 دولار للبرميل بانخفاض 38 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق فى الجلسة السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 52.98 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتا أو 0.5 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

والعقود الآجلة منخفضة نحو 20 بالمئة دون ذرى 2019 التى بلغتها فى أواخر أبريل بينما سجل مايو أيار أكبر انخفاض شهرى منذ نوفمبر

وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز، أيضا بفعل التراجع ولمنع تكون فائض فى الإمدادات ودعم السوق، تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التى تهيمن عليها دول بالشرق الأوسط، بجانب بعض الحلفاء بما فى ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.

وتخطط المنظمة لاتخاذ قرار فى وقت لاحق من الشهر الجارى أو أوائل يوليو تموز بشأن ما إذا كانت ستواصل كبح الإمدادات.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، أمس الاثنين، إن هناك إجماعا ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل "للحفاظ على استقرار السوق" فى النصف الثانى من العام.

ويشعر المنتجون بالقلق من أن التباطؤ الاقتصادى سيقلص استهلاك الوقود.


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