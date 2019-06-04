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الملكة إليزابيث تهدى ترامب كتابا لتشرشل عن الحرب العالمية الثانية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:57 م
الملكة إليزابيث تهدى ترامب كتابا لتشرشل عن الحرب العالمية الثانية الملكة اليزابيث ودونالد ترامب
(رويترز)

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أهدت الملكة إليزابيث، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كتابا من تأليف رئيس الوزراء البريطانى الراحل ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية، فيما تلقت ميلانيا زوجة ترامب صندوقا فضيا بغطاء مطلى بالمينا صنع خصيصا لها وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكى وقرينته بريطانيا.

 

وكتاب تشرشل باللون القرمزى وغلافه الخارجى مزين بالذهب.

 

وسيشارك ترامب في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية وذلك ضمن برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة أيام وبدأت بمأدبة ملكية بريطانية فاخرة أمس الاثنين.

 

وأهدى ترامب وميلانيا الملكة دبوسا للزينة صنعته شركة تيفاني آند كو من الفضة ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصا للبيت الأبيض فيما تلقى فيليب زوج الملكة سترة طائرة الرئاسة الأمريكية مصنوعة خصيصا له ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأمريكي السابق جيمس دوليتل.

 


دونالد ترامب

الملكة اليزابيث

الحرب العالمية الثانية

تشرشل

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