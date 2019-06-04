المرور ينشر رادارات بالطرق الفرعية للحد من الحوادث على "الدائرى الإقليمى"

عززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد سيارات الإغاثة على الطرق المؤدية للدائرى الإقليمى، لمتابعة سير النقل، مع تأمين الطريق من خلال مراقبة كل قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المُتحرّكة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.

ويشهد الطريق الدائرى تعزيزًا للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وأهابت إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المُقرّرة وقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.