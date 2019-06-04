الرئيسية أخبار عاجلة المرور يغلق طريق الزعفرانة اتجاه راس غارب بسبب عاصفة ترابية منعا للحوادث الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:33 م عاصفة ترابية - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، طريق الزعفرانة اتجاه راس غارب بطول 85 كليو بسبب رياح محملة بالأتربة أدت الي انعدام الروية. وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. اغلاق طريق الزعفرانة حوادث مرورية ادارة المرور عاصفة ترابية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة عاصفة ترابية تضرب أسوان.. ووقف حركة الملاحة النهرية مؤقتًا الإثنين، 03 يونيو 2019 07:33 م المرور يغلق طريق "رأس غارب - الشيخ فضل" بسبب عاصفة ترابية منعا لوقوع حوادث الأربعاء، 29 مايو 2019 10:25 م إعصار يضرب مدينة ديتون وتوقع المزيد من العواصف فى وسط أمريكا الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:28 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟ تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟ المزيد من Trending Plus
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