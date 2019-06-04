المرور يغلق طريق الزعفرانة اتجاه راس غارب بسبب عاصفة ترابية منعا للحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، طريق الزعفرانة اتجاه راس غارب بطول 85 كليو بسبب رياح محملة بالأتربة أدت الي انعدام الروية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.