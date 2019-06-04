"المحاصيل الزراعية" تحدد 4 توصيات لزيادة إنتاج العنب ومكافحة الحشائش

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حزمة من الإجراءات الفنية والتوصيات والارشادية حول طرق التسميد والرى لمحصول العنب لزيادة الإنتاج خلال شهر يونيو، والتخلص من الحشائش، وذلك بناء على تعليمات المنهدس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول العنب خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج، التخلص من الحشائش، وفحص العناقيد التى قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه، مع المتابعة الدورية للمحصول أثناء الحصاد والجنى والرى والتسميد.

وأضاف تقرير البساتين والمحاصيل الزراعية، أن من أهم الممارسات الجيدة أيضا فى متابعة محصول العن ، خاصة طرق التسميد والرى، واستخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي : ( 300 جم يوريا + 300 جم حديد مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي +100 جم زنك مخلبي /600 لتر ماء ) - يضاف إلي ماسبق ( 100 جم بوركس ) في حالة ري الأشجار من الترع وتكرار الرشة بعد شهر .