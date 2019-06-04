الكرملين: تركيا ليست ملزمة بإخطار روسيا بمفاوضاتها مع واشنطن بشأن "إس-400"

موسكو (أ ش أ)

رفض الكرملين التعليق على إنشاء مجموعة عمل بين تركيا والولايات المتحدة بشأن منظومة الدفاع الصاروخى "إس-400"، مشيرا إلى أن أنقرة ليست ملزمة بإخطار روسيا بمفاوضاتها فى هذا الشأن.



وردا على سؤال حول إنشاء مجموعة عمل بين تركيا والولايات المتحدة بشأن منظومة "إس-400"، قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف اليوم الثلاثاء "لا استطيع التعليق، والجانب التركى غير ملزم بإخطار روسيا بهذا الشأن".



وأضاف "هذا ليس من شأننا ومهمتنا ومهمة شركائنا الأتراك هى إتمام صفقة "إس-400"، وهذه الصفقة فى حيز التنفيذ حاليا".