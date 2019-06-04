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"الكالون" كلمة السر فى سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالطالبية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:00 ص
"الكالون" كلمة السر فى سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالطالبية مشغولات ذهبية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية، فى حادث سرقة مشغولات ذهبية، تبلغ قيمتها ما يقرب من 250 ألف جنيه بالطالبية، أن مجهول تمكن من كسر كالون باب الشقة، مستخدما ألة حادة.

وتبين من خلال المعاينة، وجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة، واستيلاء مرتكب الواقعة، على المسروقات، من دولاب غرفة النوم، وتم رفع البصمات، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة للتحقيق.

ويفحص رجال المباحث عددا من المسجلين خطر، للتوصل لهوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن لص تسلل للشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، تبلغ قيمتها ما يقرب من 250 ألف جنيه وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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الطالبية

امن الجيزة

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