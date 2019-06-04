القوات الخاصة الأفغانية تحرر 9 رهائن من أحد السجون التابعة لطالبان

رويترز

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من تحرير 9 رهائن من أحد السجون التابعة لطالبان وذلك فى عملية نفذتها فى ولاية غور شمال غرب أفغانستان.

وذكرت القوات الخاصة -فى بيان نقلته وكالة خامة برس الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن القوات اقتحمت سجنًا تابعًا لطالبان فى منطقة باسباند بالولاية.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة تمكنت من تحرير 9 رهائن خلال نفس العملية. وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتى فى وقت تدهور فيه الوضع الأمنى في بعض مناطق ولاية غور خلال الأشهر الأخيرة.

وتنشط عناصر طالبان في المناطق النائية والمضربة بالولاية وغالبا ما تنفذ أنشطتها فيها.