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القبض على 234 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية موسعة بالقليوبية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:12 م
القبض على 234 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية موسعة بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام فى مديرية أمن القليوبية، من ضبط 234 هاربا من أحكام قضائية، خلال حملة أمنية موسعة شملت مدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة.
 
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 234 محكوما عليهم بإجمالى 5 آلاف و895 حكما جرى تنفيذها، منها 678 حكما جزئيا، و110 أحكام مستأنفة، وتحصيل 4912 جنيها غرامات وتحرير 170 مخالفة. إضافة إلى ضبط 194 قضية مرافق، و66 قضية إشغال طريق، و54 بائعا متجولا، و77 إزالة فورية، ورفع 35 طن قمامة ومخلفات.
 

حمله امنيه

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محافظه القليوبيه

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