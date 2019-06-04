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القبض على 13 تاجر مخدرات بحملة أمنية مكبره بكفر شكر وشبرا الخيمة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:48 ص
القبض على 13 تاجر مخدرات بحملة أمنية مكبره بكفر شكر وشبرا الخيمة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 13 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 13 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة، والخانكة وكفر شكر، وشبين القناطر، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 400 جرام من الحشيش المخدر، و500 جرام من مخدر الهيروين، و69 قرص مخدر، ومبالغ مالية، و 3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 

حمله امنيه

امن القليوبيه

اسلحه ناريه

مواد مخدره

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