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القبض على عاطل وراء سرقة المساكن فى منطقة المعادى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:03 م
القبض على عاطل وراء سرقة المساكن فى منطقة المعادى سرقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المساكن بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وأكدت معلومات وتحريات مباحث شرطة المعادى، قيام أحد الأشخاص 38 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، سبق إتهامه فى 16 قضية آخرهم قضية "سرقة مساكن")،بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون".
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار- الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى- سيارة).
 
وبمواجهته إعترف بما أكدته التحريات ، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وإعترف بإرتكاب حادثى سرقة مسكن بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وبإرشاده تم ضبط كمية من المسروقات بمسكنه (2 سلسلة ذهبية – ماكينة لتصنيع القهوة – جهاز تابلت – شاشة تليفزيون – 3 ساعات يد) ، وبإرشادة تم ضبط (3 جهاز لاب توب) لدى عميل له "سيئ النية" - زوج شقيقته ومالك السيارة المضبوطة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعتين ، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


امن القاهرة

سرقة مساكن المعادى

مباحث المعادى

عاطل يسرق بالمعادى

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