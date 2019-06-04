القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 800 كيلو "سجق" فاسد فى الظاهر

القى رجال مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 800 كيلو لحوم فاسدة "سجق"، قبل بيعها على المواطنين فى الظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، فى ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الظاهر، لحيازته وتجميعه كمية من مصنعات اللحوم قدرها (800 كيلو "سجق شرقى") معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

ووفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى، ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.