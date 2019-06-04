القبض على شخصين أثناء سرقتهما المساكن فى مدينة الشروق

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين أثناء سرقتهما مساكن بمنطقة الشروق، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة أمنية تابعة قسم شرطة الشروق، من ضبط شخصين حال قيامهما بالقفز من أعلى سور أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها (جهاز تابلت- 5 هاتف محمول- جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مقص حديدى).

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكنين بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، وأقرا بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.