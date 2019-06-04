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القبض على تاجر بالجمالية قبل ترويجه 600 ألف قطعة ألعاب نارية فى العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:56 ص
القبض على تاجر بالجمالية قبل ترويجه 600 ألف قطعة ألعاب نارية فى العيد ألعاب نارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبص على تاجر فى منطقة الجمالية، لحيازته 600 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، قبل ساعات من عيد الفطر، وحرر محضرا بالواقعة. 
 
ونجحت مباحث قسم الجمالية فى ضبط تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت 580 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وفحُرر محضر بالواقعة واتُّخذت الإجراءات القانونية.

 


العاب نارية

عيد الفطر

العاب نارية فى العيد

قسم الجمالية

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