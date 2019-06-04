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الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:01 م
الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية محمد صلاح
الغربية - مصطفى عادل

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ينشر " اليوم السابع" أول صور للفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، داخل منزله بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، حيث وصول للقرية قبل الإفطار، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته وأقاربه.
 
وكان محمد صلاح وصل القاهرة، بعد فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، أحرز أحدهما محمد صلاح.
 
 
محمد صلاح (1)
 
 
محمد صلاح (2)
 
 
محمد صلاح (3)

 


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