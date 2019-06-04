العيد فرحة والعيدية سعادة للطفل تعرف على تأثيرها النفسى

كتبت فاطمة ياسر

"العيدية" تعد من الطقوس التي يقوم بها الكبار في كل عيد، وتعد من أبرز شعور الأطفال بالفرحة بعد قدوم العيد، ولها تأثير نفسي قوي على الأطفال خلال العيد، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على تأثير العيدية على نفسية الاطفال، وذلك وفقا لموقع " ncbi".

العيدية تعد من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد لدى الأطفال لانهم يذهبون لشراء ما يحلو لهم من الأطعمة والحلويات واللعب، كما أن إعطاء الطفل العيدية يزيد من شعوره بالسعادة والراحة النفسية، ويكون لديه نظرية الارتباط الشرطى أن هذا الشخص يحبه إعطائه نقودا لشراء ما يحلو له.

التأثير النفسي للعيدية







كما أن العيدية لها فرحة وسرور تعم على الأطفال، وقد تجعله يشعر بالراحة النفسية وتزيد من إفراز هرمون السعادة "الأدرنالين" لديه، وهذا الأمر يجعله هادئ ومطيع، ويمكن تعديل بعض السلوكيات الغير راغبين فيها، كما أنها تدعم تنمية قدرات الطفل بشكل كبير.

كما أن العيدية تساهم بشكل كبير في إمداد المشاعر الإنسانية والحب والمودة في قلوب الأطفال ولذا لا يجب تجاهلها، وعلى الأم والأب إعطاء الطفل العيدية قبل النزول لصلاة العيد، لشعورهم بالراحة النفسية والسعادة.