العثور على جثة طفلة 6 سنوات بـ"منور عقار" غرب الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، على جثة طفلة داخل منور عقار بمنطقة مينا البصل وتكثف أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، البحث والتحرى لكشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة بمنور عقار، بمنطقة نجع العرب غربًا، ورجَحت التحريات بموجود شبة جنائية لإصابتها بكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من سيدة تدعى "ن. م. ا"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمه بالعقار رقم 89 شارع 6، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، بتاريخ 3 يونيو من العام الجاري، تفيد بغياب طفلتها تدعى "سندس. ا. م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل بتاريخ 1 يونيو، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

وفى وقت لاحق، تبلغ لقسم شرطة مينا البصل، بالعثور على جثة الطفلة المتغيبة بمنور العقار 96 بشارع 5، بالمنطقة المشار إليها، دائرة القسم .

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل، وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة الطفلة المذكورة، مسجاه على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدى كامل ملابسها، بمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى، لضبط مرتكبى الواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر إدارى بقسم شرطة مينا البصل، وكلف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وأمرت بنقل جثة الطفلة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.