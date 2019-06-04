الشرطة الروسية تحقق فى بلاغات بوجود قنابل فى مكاتب ومبان حكومية

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء أن الشرطة الروسية تحقق فى رسائل بريد إلكترونى أرسلها مجهول تضمن تهديدات لمبان ومكاتب.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى الوزارة قولها فى بيان إن رسالة بريد إلكترونى استقبلها ديوان موظفى مجلس دوما الدولة (البرلمان) وتجرى تحقيقات بشأن وجود قنبلة فى محطة (أوستانكينو) التلفزيونية ووكالة أنباء روسيا سيجودنيا ومكتب شرطة موسكو وكذلك مقر الحزب الديمقراطى الليبرالى والحزب الشيوعى.

وأضاف المصدر "هناك عشرة مواقع في المنطقة الإدارية المركزية" وكلها تخضع للفحص.