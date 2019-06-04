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الرقابة الصناعية تكثف حملاتها التفتيشية على المصانع استعدادا لعيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:53 ص
الرقابة الصناعية تكثف حملاتها التفتيشية على المصانع استعدادا لعيد الفطر مصانع _ أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلن الكيميائى إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة فى اطار استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك كثفت من حملاتها التفتيشية حيث قامت بإجراء ألف و32 حملة خلال شهر مايو الماضى ليصل إجمالى ما تم اجراؤه خلال الـ 5 شهور الماضية إلى 5621 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 8 ألاف و756 دراسة فنية متخصصة تضمنت 3 ألاف و 863 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك، و4 ألاف و 890 دراسة فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأكد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن إحكام الرقابة على المصانع يعزز تنافسية المنتج المصرى ويحد من أساليب الغش ويمنع تداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، لافتا إلى أن المصلحة تتابع المصانع للتأكد من التزامها بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفى مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلى أن المصلحة قامت بترخيص 1926 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 386 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل عدد 29 مطابع عاملة فى مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1290 استفساراً و550 شكوى.

 


الرقابة الصناعية

اخبار الاقتصاد

المصانع

المتابعة

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