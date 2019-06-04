سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يحذر من العبث بأمن البلاد عقب هجوم طرابلس

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:02 م
الرئيس اللبنانى يحذر من العبث بأمن البلاد عقب هجوم طرابلس الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة والقوى الأمنية فى بلاه، من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين فى كافة أرجاء البلاد، محذرا من العبث بأمن البلاد .


جاء ذلك فى بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرئيس عون تابع حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، التطورات الأمنية التى شهدتها مدينة "طرابلس " شمالى البلاد ،عشية عيد الفطر ، حيث تلقى تقارير الأجهزة الأمنية المعنية بشأن الهجوم الإرهابى المسلح الذى وقع مساء أمس الاثنين.


وشدد الرئيس اللبنانى على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف ملابسات الاعتداء الإرهابى الذى استهدف مدينة "طرابلس".


وأكد أن ما شهدته مدينة طرابلس، لن يؤثر على الاستقرار في لبنان، داعيا اللبنانيين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم إطلاق الشائعات التي تبث القلق في نفوس المواطنين.


وكان أحد الإرهابيين ويدعى: عبد الرحمن مبسوط، قد نفذ هجوما مسلحا أمس استهدف تمركزات عسكرية تابعة للجيش ، ونقاطا أمنية تابعة لجهاز قوى الأمن الداخلى، مستخدما سلاحا ناريا حربيا "بندقية آلية" وعددا من القنابل ودراجة نارية كان يستقلها في التنقل بين الأهداف، على نحو أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول وجندي بالجيش، إلى رقيب وعريف بقوى الأمن الداخلي، ثم قام بالاحتماء بأحد المبانى القريبة.


وطوقت قوات الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي الإرهابي داخل المبنى الذي تحصن فيه، فيما قامت وحدة خاصة من جهاز مخابرات الجيش اللبناني تساندها قوة من شعبة المعلومات "الاستخبارات" بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة المبني لإلقاء القبض على الإرهابي ، واشتبكت معه، قبل أن يسارع إلى تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه ، حسبما أعلن الجيش اللبناني بصورة رسمية.


وأظهرت المعلومات الأولية أن الإرهابي منفذ الهجوم ، سبق له الانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة بسوريا.
وأعربت كافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية وكذا المراجع الدينية عن استنكارها للحادث الإرهابى

 


طرابلس

هجوم طرابلس

الرئيس اللبنانى

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى بمدينة طرابلس اللبنانية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:32 م

إرهابى طرابلس لبنان يترك رسالة لصاحب شقة تحصن فيها قبل مقتله.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:49 م

انتحار منفذ الهجوم على قوى الأمن فى طرابلس اللبنانية بتفجير حزامه الناسف

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:14 ص

الجيش اللبنانى: هجوم طرابلس الإرهابى نفذه مسلح وحيد وليست مجموعة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:07 ص

مقتل رجلى أمن فى هجوم على دورية بمدينة طرابلس اللبنانية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة