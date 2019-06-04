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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:45 م
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار عامر، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.
 
وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يطيب لى أن أبعث إلى الشعب المصرى الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات".
 
وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كى أعرب لكم مجدداً عن خالص شكرى وتقديرى لكل من يساهم فى إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التى تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصرى".
 
فيما كتبت السيدة انتصار على صفحتها: "عيد سعيد علينا جميعاً، وكل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة وصحة وعافية وجعله الله فرحة وسرور وتراحم وسائر الأخلاق الإنسانية الجميلة فيما بيننا".
 

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اليوم السابع بلس

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