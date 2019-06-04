الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق منزل بقليوب

القليوبية-نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب فى منزل بمنطقة قليوب البلد، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق فى منزل بشارع الراعى التابعة لمدينة قليوب، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن المنزل ملك "منى.ا.ع" ونتج عنه حرق محتويات المنزل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.