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الخوخ يعزز صحة الجلد ويقوى الأوعية الدموية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:00 م
الخوخ يعزز صحة الجلد ويقوى الأوعية الدموية الخوخ - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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انتشر الخوخ فى الأسواق فى الآيام الأخيرة برائحته المميزة وشكله الأحمر الرائع، كما أنه يحتوى على كنز من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين A وC.

وفي هذا السياق، كشف الموقع الطبي الأمريكي “Care 2”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك 5 فوائد مذهلة للخوخ، تشمل:

الخوخ يعزز فقدان الوزن

الخوخ يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، حيث أن ثمرة واحده من الخوخ تحتوي على حوالي 35-50 سعر حراري وليس الدهون.

يكافح مرض السكر المرتبط بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يتميز الخوخ بغناه من المواد الكيميائية النباتية التي يطلق عليها اسم فينول التي تعمل كمضادات للاكسدة.

الحفاظ على صحة الجلد

فيتامين A و C يجعل الخوخ مرطب طبيعي رائع، حيث أن انهم غالبا ما يستخدمون في مستحضرات التجميل، ويمكن لهذه الفيتامينات أن تساعد على تجديد أنسجة الجلد.

الخوخ يقلل التوتر

يساعد الخوخ في تقليل القلق، حيث أنه غالبا ما يشار إلى الخوخ باسم 'فاكهة الهدوء " في بلاد المجر.

يساعد الخوخ على إزالة الديدان من الأمعاء

يحتوى الخوخ على مواد تعمل على تطهير المعدة من الجراثيم والديدان.

 

 


الخوخ

فوائد الخوخ

تعزيز الأوعية الدموية

صحة الجلد

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