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التموين: لجان استلام القمح المحلى إجازة أول وثانى أيام عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:00 ص
التموين: لجان استلام القمح المحلى إجازة أول وثانى أيام عيد الفطر قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لجان استلام القمح المحلى سوف يحصلون على أجازة أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، على أن يعود استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من ثالث يوم عيد الفطر، حيث ستقوم الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية للصوامع والشركة العامة للصوامع وقطاع المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، باستلام القمح مِن المزارعين  لصالح هيئة السلع التموينية .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت حرص الحكومة على تشجيع المزارعين فى التوسع فى زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، كما أن هناك استعدادات مكثفة لموسم القمح محلى وتيسير استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وفى ظل وجود لجان لاستلام القمح، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، وأن الوزارة لديها أيضًا مخزون استراتيجى من القمح يكفى عدة أشهر.

 


التموين

القمح المحلى

لجان استلام القمح محلى

عيد الفطر

اليوم السابع بلس

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