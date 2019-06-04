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التحفظ على 1.6 طن شيكولاتة فاسدة بالإسكندرية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:28 م
التحفظ على 1.6 طن شيكولاتة فاسدة بالإسكندرية شيكولاتة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية التحفظ على 1.6 طن شوكولاتة فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته وإنتاجه سلع غذائية "شيكولاتة"، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون بيانات تفيد تواريخ إنتاجها وصلاحيتها.

تمت مداهمة المصنع وألقى القبض على مالكة وبتفتيشه عثر على كمية قدرها 1.050 طن مستلزمات إنتاج "شيكولاتة خام" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وضبط 675 كيلو جرام شيكولاتة "منتج نهائى" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

امن الاسكندريه

مصنع شيكولاته

شيكولاته فاسدة

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