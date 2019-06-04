التايمز: مواجهة محتملة بين تيريزا ماى ودونالد ترامب بشأن "هواوى"

كتبت إنجى مجدى

قال صحيفة التايمز، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، التى تغادر السلطة فى غضون أيام، تستعد لمواجهة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن شركة هواوى الصينية فى اليوم الثانى من زيارته الرسمية للندن.

وبحسب الصحيفة البريطانية، الثلاثاء، ترفض "ماى" مطالب الولايات المتحدة بمنع الشركة الصينية من لعب دور فى شبكة الجيل الخامس داخل المملكة المتحدة. وحذر ترامب بريطانيا من العمل مع شركة الاتصالات العملاقة واقترح أن تتوقف أمريكا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا إذا حصلت الشركة على عقد مع الحكومة البريطانية.

وقال مسؤول رفيع المستوى فى وايتهول، إن ماي "ليس لديها أى اعتذار" بسبب تعاملها مع الصين، إذ تصر على أن مشاركة هواوى فى بناء الشبكات الجديدة لن يشكل أى تهديد للمعلومات الاستخباراتية المشتركة بين لندن وحلفاءها.