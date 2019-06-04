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التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:34 ص
التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكك الحديدية قائمة التأخيرات المتوقعة على خطوطها، اليوم الثلاثاء، نظرا لأعمال التجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات الجارية فى أنحاء البلاد وعلى طول الشبكة.
 
وحرصا على مصالح المواطنين، تعمل الهيئة على انتظام العمل على كل الخطوط، ولكن نظرا لاستمرار العمل فى عدد من المشروعات، فإنها تضطر إلى إبطاء سرعة القطارات فى أماكن العمل، ما يتسبب فى تأخرها قليلا عن موعدها، وجاءت قائمة التأخيرات المتوقعة اليوم كالتالى:
 

خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة
 

خط القاهرة السد العالى

القاهرة أسيوط 35 دقيقة
أسيوط أسوان 35 دقيقة
 

خط بنها بورسعيد

متوسط التأخير 45 دقيقة
 

خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط التأخير 25 دقيقة
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات، بسبب التهدئة وإبطاء السرعة فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للركاب.
 

السكة الحديد

حركة القطارات

تاخر القطارات

توقف حركة القطارات

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