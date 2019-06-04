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البيت الأبيض: ميلانيا ترامب تهنىء المسلمين فى العالم بعيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:14 ص
البيت الأبيض: ميلانيا ترامب تهنىء المسلمين فى العالم بعيد الفطر ميلانيا ترامب
أ ش أ

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هنأت ميلانيا ترامب جميع المسلمين فى أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنية أطيب التمنيات بهذه المناسبة.
وأفاد بيان للبيت الأبيض نقلته قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، بأن"المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويوفر هذا اليوم للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة تجديد التزامهم بمساعدة الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة".


ميلانيا ترامب

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