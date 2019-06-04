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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وإيديتا..وتراجع "أموك"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:00 ص
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وإيديتا..وتراجع "أموك" البورصة .. ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
وارتفع رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى إلى 12.626 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 23.122 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 304.894 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الشركة المصرية للاتصالات عند 168.526 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.773 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 73.194 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 293.172 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 
 

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