سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك التجارى الدولى يعلن نجاح أول برنامج تدريبى فى التكنولوجيا المالية للمرأة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:36 ص
البنك التجارى الدولى يعلن نجاح أول برنامج تدريبى فى التكنولوجيا المالية للمرأة البنك التجارى الدولى
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق البنك التجارى الدولي- مصر، أكبر بنوك القطاع الخاص، أول برنامج تدريبى متخصص فى مجال التكنولوجيا المالية للفتيات حديثى التخرج، فى إطار جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً وتوعيتها بمفهوم الشمول المالي.

ويهدف البرنامج إلى تنمية وتثقيف الفتيات حديثى التخرج فى مجال التكنولوجيا المالية ودعمهم للعمل فى البنوك والشركات المالية الكبرى، فى ظل الرعاية والدعم الذى تحظى به المرأة من قبل القيادة السياسية.

وقال محمد السنارى رئيس قطاع الموارد البشرية إن البنك نجح بالفعل فى تخريج أول دفعة من البرنامج، وشملت الدفعة الأولى 12 فتاة حديثة التخرج تم اختبارهم بعناية قبل قبولهم فى البرنامج، لافتا إلى أن البنك يقيمارن قدرات الفتيات بعد إنتهاءانتهاء البرنامج ليكون لهم الأولوية فى التوظيف بالبنك التجارى الدولى وفقا للمتطلبات المتاحة فى حينه.

وأضاف أن البرنامج مدته 7 أسابيع وتم من خلاله عقد ورش عمل مكثفة فى الإدارات المتخصصة فى التكنولوجيا المالية بالمركز الرئيسى للبنك، لافتا إلى أن البنك يسعى من خلال هذا البرنامج إلى التخلص من المعتقدات الخاطئة بعدم قدرة المرأة على العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب السنارى تحصل المتدربات اللاتى تجاوزن الدورة بنجاح على شهادة رسمية من البنك تفيد ذلك، وانجاز المهام المطلوبة منهم بكفاءة وفقا لاستيعابهم للبرامجدورات المختلفة.

وأشار إلى أن البرنامج يضع الفتيات والمؤسسات المالية على أهبة الاستعداد للإنطلاق نحو مستقبل أرحب فى قطاع ينمو بمعدلات غير مسبوقة عالميا ومحليا، وأن البنك يدرس الاستمرار فى البرنامج بعد نجاح التجربة الأولى بنجاح منقطع النظير.

وذكر السنارى أن البنك يضع ضمن مستهدفاته فى مختلف القطاعات تعزيز مشاركة المرأة فى مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التى تشهدها الدولة، وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع، مما يؤهلها من النهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل فى مختلف ميادين العمل الوطني.

وأكد أن "البنك التجارى الدولي" يفى دائما بالمعايير الدولية لتمكين المرأة، ويتضح ذلك بقوة من إدراج البنك فى مؤشر "بلومبرج للمساواة بين الجنسين" لعام 2019، حيث يُعد "التجارى الدولي"  هو أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذى يضم 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.


البنك التجارى

بنوك

القطاع الخاص

المالية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس البنك التجاري الدولى يطالب بوضع أطر ممنهجة لزيادة الاستثمار فى أفريقيا

الأحد، 19 مايو 2019 06:08 م

البنك التجارى الدولى يفوز بجائزة أفضل نظام مصرفى من مؤسسة Temenos

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:34 م

البنك التجارى الدولى ينقذ المؤشر الرئيسى للبورصة من التراجع.. تماسك السهم يحافظ على اللون الأخضر لـ"Egx 30" بآخر جلسات فبراير.. "القابضة الكويتية" يتصدر القائمة الخضراء بعد اكتشاف حقل شمال سيناء

الخميس، 28 فبراير 2019 04:11 م

البنك التجارى الدولى ضمن أفضل 50 مؤسسة عالمية فى قيادة التحول الرقمى

الأحد، 27 يناير 2019 02:27 م

البنك التجارى الدولى يطلق عمليات المدفوعات للبطاقة الوطنية "ميزة"

الخميس، 06 ديسمبر 2018 11:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة