البرازيل تعلق صادرات لحوم الابقار إلى الصين بعد ظهور حالة إصابة جنون البقر

أعلنت الحكومة البرازيلية تعليق صادرات لحوم الأبقار إلى الصين، بعد تحديد حالة "استثنائية" لمرض جنون البقر فى ولاية ماتو جروسو (وسط الغرب).

ووفقا لصحيفة "الاكونوميستا" المكسيكية فقالت مذكرة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية أن البرازيل "علقت إصدار الشهادات الصحية، إلى أن تختتم السلطات الصينية تقييمها للمعلومات المنقولة عن هذه الحالة".

ووفقا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية فإن ظهور حالة استثنائية من التهاب الدماغى الإسفنجى البقرى أو ما يسمى ب"جنون البقر"، حادث عفوى واستثنائى لا علاقة له بتناول الطعام الملوث".

وقالت أن هذا الإجراء يقتصر على الصين فى تطبيق "البروتوكول الثنائى"، لكن المنظمة الدولية لصحة الحيوان (OIE) اعتبرت أنه من غير الضرورى تغيير الوضع الصحى البرازيلى، حيث أن الخطر لا يزال نسبته ضئيلة.

وبلغت صادرات لحوم الأبقار البرازيلية إلى الصين فى الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 442.3 مليون دولار،ما يمثل 26% من الإجمالى، بزيادة 16.12% عن نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد البرازيلية.