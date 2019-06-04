سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طبيب غرق فى نهر النيل بمدينة البدرشين

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:19 ص
الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طبيب غرق فى نهر النيل بمدينة البدرشين غرق شاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، جثة طبيب شاب بعد غرقه فى نهر النيل فى مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

كان مركز شرطة البدرشين قد تلقى بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص فى نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ومن خلال الفحص تبين غرق شاب يدعى "على. م"، طبيب أسنان.

واستعانت الأجهزة الأمنية بقوات الإنقاذ النهرى، التى عثرت على الجثة وانتشلتها، وحررت محضرا بالواقعة ومواصفات الجثة، مع إخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بينما باشرت النيابة التحقيق. 

 


غرق طبيب

نهر النيل

البدرشين

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة