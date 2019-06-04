الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طبيب غرق فى نهر النيل بمدينة البدرشين

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، جثة طبيب شاب بعد غرقه فى نهر النيل فى مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

كان مركز شرطة البدرشين قد تلقى بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص فى نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ومن خلال الفحص تبين غرق شاب يدعى "على. م"، طبيب أسنان.

واستعانت الأجهزة الأمنية بقوات الإنقاذ النهرى، التى عثرت على الجثة وانتشلتها، وحررت محضرا بالواقعة ومواصفات الجثة، مع إخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بينما باشرت النيابة التحقيق.