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الإسكندرية تحذر المواطنين من نزول شاطئ النخيل لارتفاع أمواجه

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:01 م
الإسكندرية تحذر المواطنين من نزول شاطئ النخيل لارتفاع أمواجه شاطئ النخيل بالإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التابعة لمحافظة الإسكندرية، المواطنين من النزول بشاطئ النخيل، نظرا لكونه من الشواطئ التى تحمل درجة خطورة عند ارتفاع الأمواج، وتهيب المواطنين بعدم النزول نهائيا.

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم وعلى خلفية ما أثير فى السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق.

وشدد  الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحى العجمى.

 


الاسكندرية

العجمى

شاطئ النخيل

عيد الفطر

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