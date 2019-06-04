سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الأرصاد الإماراتية تتوقع هطول أمطار خلال أيام عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:00 ص
الأرصاد الإماراتية تتوقع هطول أمطار خلال أيام عيد الفطر سقوط أمطار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة خلال فترة عيد الفطر السعيد، وسط طقس حار بوجه عام ومغبر وغائم جزئيا على بعض المناطق نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدل ليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتزداد الرطوبة النسبية فى ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية من الدولة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق صباح يوم الثلاثاء.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط على بعض المناطق نهاراً ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وبحر عمان.

وفيما يلى درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة: السواحل والجزر 37 – 43 المناطق الداخلية 43 – 47 المناطق الجبلية 28 – 35 وفيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة: السواحل والجزر 28 – 31 المناطق الداخلية 25 – 29 المناطق الجبلية 23 – 28 ونصح المركز الوطنى للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار.

 


الأرصاد الإماراتية

الامارات

أخبار الامارات

هطول أمطار

أيام عيد الفطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوريجي "المنبوذ" فعلها.. أساطير لم تتذوق فرحة التتويج بدوري أبطال أوروبا

أوريجي "المنبوذ" فعلها.. أساطير لم تتذوق فرحة التتويج بدوري أبطال أوروبا

التموين: لجان استلام القمح المحلى إجازة أول وثانى أيام عيد الفطر

التموين: لجان استلام القمح المحلى إجازة أول وثانى أيام عيد الفطر

الزمالك يهزم الأهلى 3/1 فى كرة اليد موسم 2018 /2019

الزمالك يهزم الأهلى 3/1 فى كرة اليد موسم 2018 /2019

علشان نعومة شعرك إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية

علشان نعومة شعرك إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية

نتيجة أولى ثانوي هتبسطكم.. التعليم تعقد مؤتمرا بعد عيد الفطر لإعلان نتائج الامتحانات.. وتؤكد: الطلاب استوعبوا النظام الجديد.. إلغاء الكتاب المطبوع العام المقبل.. وبدأنا تطوير المنظومة والبداية من رياض الأطفال

نتيجة أولى ثانوي هتبسطكم.. التعليم تعقد مؤتمرا بعد عيد الفطر لإعلان نتائج الامتحانات.. وتؤكد: الطلاب استوعبوا النظام الجديد.. إلغاء الكتاب المطبوع العام المقبل.. وبدأنا تطوير المنظومة والبداية من رياض الأطفال

دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة