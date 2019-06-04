استكمال مبنى وحدة إطفاء بقرية الثورة بالخارجة بتكلفة 5 مليون جنيه

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان بالوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ مشروع مبنى وحدة إطفاء بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 5 ملايين جنيه والتى يجرى تنفيذها ضمن خطة المديرية للعام المالى الجارى .

وقال المهندس احمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة انه من المقرر أن ينتهى العمل فى الوحدة بحول لشهر سبتمبر القادم حيث تم الانتهاء من أعمال المبانى والسور الخاص بالوحدة وجارى استكمال باقى أعمال التجهيزات الخاصة بالوحدة مؤكدا على أن أعمال الانشاءات تتم تحت اشراف مديرية الاسكان .