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اسباب المياه الزرقاء على العين

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 ص
اسباب المياه الزرقاء على العين اسباب المياه الزرقاء على العين
كتبت إيناس البنا

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سبب المياه الزرقاء على العين أو ما تعرف باسم "الجلوكوما" بشكل عام هو فشل العين في الحفاظ على توازن مناسب بين كمية السائل الداخلي (داخل العين) والكمية التي تستنزف منه.

وفقا لموقع " allaboutvision" عندما يؤثر شيء ما على قدرة هياكل العين الداخلية على تنظيم الضغط داخل العين، قد يرتفع ضغط العين إلى مستويات عالية بشكل خطير - مما يؤدي إلى حدوث الزرقة.

الجلوكوما هي حالة تسبب تلفًا للعصب البصري للعين وتتفاقم مع مرور الوقت. غالبًا ما يرتبط بتراكم الضغط داخل عينيك. يميل الجلوكوما إلى التوارث وقد لا يظهر إلا في وقت لاحق من الحياة.

الجلوكوام
الجلوكوام

ما هى المياه الزرقاء على العين

يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد، الذي يسمى الضغط داخل العين، إلى تلف العصب البصري الذي ينقل الصور إلى دماغك.

إذا استمر التلف ، فقد يؤدي الجلوكوما إلى فقد البصر بشكل دائم، ودون علاجها ، يمكن أن يسبب الجلوكوما العمى الدائم الكامل في غضون بضع سنوات.

اسباب المياه الزرقاء
اسباب المياه الزرقاء

معظم المصابين بالزرق ليس لديهم أعراض أو ألم مبكر، لذا تحتاج إلى زيارة طبيب العيون بانتظام حتى تتمكن من تشخيص الجلوكوما وعلاجها قبل حدوث فقدان البصر على المدى الطويل.

إذا كان عمرك أكثر من 40 عامًا ولديك تاريخ عائلي للمرض ، فيجب أن تخضع إلى فحص كامل للعين من طبيب عيون كل عام إلى عامين،  إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مثل مرض السكر أو تاريخ عائلي من الجلوكوما أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض العيون الأخرى ، فقد تحتاج إلى زيارة طبيب العيون بشكل أكبر.

اسباب الجلوكوما
اسباب الجلوكوما

اسباب المياه الزرقاء على العين

المياه الزرقاء ناتج عن تدهور جوهري في العصب البصري ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط السائل على الجزء الأمامي من العين.

عادةً  يتدفق السائل  خارج عينيك عبر قناة تشبه الشبكة،  إذا تم حظر هذه القناة ، يتراكم السائل مما يسبب انسداد غير معروف بها، و لكن الأطباء يعرفون أنه يمكن توريثه ، مما يعني أنه ينتقل من الآباء إلى الأطفال.

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا حدوث إصابة حادة أو إصابة كيميائية بالعين ، والتهابات العين الشديدة ، وانسداد الأوعية الدمويةداخل العين ، والحالات الالتهابية، من النادر و لكن في بعض الأحيان ، يمكن لجراحة العيون تصحيح حالة أخرى.

جلوكوام
جلوكوام

 

أنواع الجلوكوما

هناك نوعان رئيسيان:

الزرقاء مفتوح الزاوية:

وهو النوع الأكثر شيوعًا حيث تبدو بنية التصريف الموجودة في عينك طبيعية ، لكن السائل لا يتدفق كما ينبغي.

 

 

الزرقاء مسدود الزاوية:

وهو  النوع الأقل شيوعًا في الغرب منه في آسيا فى تلك الحالة  عينك لا تستنزف بشكل صحيح لأن مساحة التصريف بين قزحية العين والقرنية تصبح ضيقة جدًا، مما قد يسبب تراكم مفاجئ للضغط في عينيك.

 


اسباب المياه الزرقاء

الجلوكوما

العين

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