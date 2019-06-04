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ارتفاع مبيعات فرنسا من السلاح للسعودية 50% فى 2018

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:37 م
ارتفاع مبيعات فرنسا من السلاح للسعودية 50% فى 2018 الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
(رويترز)

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أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء، أن مبيعات فرنسا من السلاح للسعودية ارتفعت بنسبة 50% فى 2018. وأظهر تقرير حكومى سنوى أن المبيعات الإجمالية من الأسلحة الفرنسية ارتفعت بنسبة 30 % إلى 9.1 مليار يورو فى 2018.

 

وقالت الحكومة الفرنسية، إن مبيعاتها من السلاح تحكمها إجراءات صارمة.

 

وفرنسا من أكبر مصدرى السلاح فى العالم وارتفعت مبيعاتها فى السنوات القليلة الماضية على خلفية أول عقودها المربحة لبيع طائرات رافال المقاتلة. وزادت صادرات فرنسا من السلاح للشرق الأوسط إلى أربعة مليارات يورو من 3.9 مليار العام السابق.

 

فرنسا

السعودية

اسلحة

الحكومة الفرنسية

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