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ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 4.4 مليون طن مارس الماضى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:00 م
ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 4.4 مليون طن مارس الماضى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت – مروة الغول

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كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع انتاج مصر من الغاز الطبيعى حيث بلغ4.4 مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقارنه بجحم إنتاج بلغ3.4 مليون طن الغاز الطبيعى خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت اليوم السابع على نسخة منها ، أن حجم انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر مارس الماضى مقارنه بحجم انتاج بلغ 2.8 مليون طن الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال شهر مارس من العام 2018 .

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية ، زيادة انتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019_2020.


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