اتهموه بالتحرش. . القبض على المتهمين بقتل حلاق بطريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل حلاق بالواحات، بسبب اتهامهم له بالتحرش بالمتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الواحات بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة صحراوية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة حلاق مصابا بعدة جروح وكدمات، وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص وراء الاعتداء على المجني عليه، حتى فارق الحياة، لاتهامهم له بالتحرش بربة منزل.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.