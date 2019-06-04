سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

"إيسيسكو" تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:52 م
"إيسيسكو" تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" فتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة، بشرط أن يكون المُرشّح مُتخصّصًا فى مجالات التربية أو العلوم أو الثقافة أو الاتصال، وأن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة.

وتدعو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، السادة الراغبين فى الترشح للوظيفة المشار إليها، إلى موافاتها بالسيرة الذاتية للمرشح وخطاب الجهة المرشحة فى موعد أقصاه 15 يونيو الجارى.

وتستقبل اللجنة الترشيحات على مقرها بالعنوان التالى: التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد، مدينة السادس من أكتوبر، كما يُرجى موافاتها بنسخة من هذه المستندات على بريدها الإلكترونى egnatcom@egnatcom.org.eg egypt.natcom@gmail.com

 

 

 


المنظمة الاسلامية للتربية

ايسيسكو

منظمه ايسيسكو

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق كيانًا وهميًّا بالجيزة يزعم منح درجتى الماجستير والدكتوراه

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:04 ص

نتيجة أولى ثانوي هتبسطكم.. التعليم تعقد مؤتمرا بعد عيد الفطر لإعلان نتائج الامتحانات.. وتؤكد: الطلاب استوعبوا النظام الجديد.. إلغاء الكتاب المطبوع العام المقبل.. وبدأنا تطوير المنظومة والبداية من رياض الأطفال

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:45 ص

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:00 ص

بالأرقام.. "التعليم" تعلن أعداد المدارس المجهزة للامتحانات الإلكترونية

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:59 م

التعليم: إلغاء الكتاب المدرسى المطبوع لطلاب أولى ثانوى العام المقبل

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:58 م

التعليم: 5 أفراد أمن بكل مدرسة لكشف الغش الإلكترونى

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة