"إيسيسكو" تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" فتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة، بشرط أن يكون المُرشّح مُتخصّصًا فى مجالات التربية أو العلوم أو الثقافة أو الاتصال، وأن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة.

وتدعو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، السادة الراغبين فى الترشح للوظيفة المشار إليها، إلى موافاتها بالسيرة الذاتية للمرشح وخطاب الجهة المرشحة فى موعد أقصاه 15 يونيو الجارى.

وتستقبل اللجنة الترشيحات على مقرها بالعنوان التالى: التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد، مدينة السادس من أكتوبر، كما يُرجى موافاتها بنسخة من هذه المستندات على بريدها الإلكترونى egnatcom@egnatcom.org.eg egypt.natcom@gmail.com