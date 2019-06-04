إصلاح عطل مفاجئ بطلمبة المياه الارتوازى بقرية درنكه بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، صباح اليوم، أعمال الإصلاح التى تمت بطلمبة مياه محطة الارتوازى بقرية درنكه، والتى تعرضت لعطل مفاجئ، مما تسببت فى إنقطاع المياه عن المواطنين وجارى تركيب طلمبة جديدة .. رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وحسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد وجود عطل مفاجئ بطلمبة المياه بمحطة الارتوازى التى تغذى قرية درنكه وعلى الفور تم إبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحى للقيام بعملية الاصلاح.

حيث زار المحافظ المحطة للمتابعة والوقوف على أعمال الإصلاح وحجم الأعمال التى تم إنجازها، كما تفقد أحد الطلمبات الجديدة التى تم تركيبها لتغذية الأماكن الجبلية المرتفعة، وتفقد أيضا محطة معالجة الحديد والمنجنيز بالقرية.

كما تم الدفع بسيارات فناطيس مياه نقية لتوفير احتياجات المواطنين من سكان المناطق المحيطة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح، مشددا على عدم مغادرة المسئولين للموقع حتى يتم التأكد من إتمام الصيانة وإعادة ضخ المياه وتوصيلها للمواطنين.



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه



متابعة اصلاح طلمبة مياه ارتوازي بدرنكه