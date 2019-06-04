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إصابة 5 أشخاص سقطوا فى غرفة صرف صحى ببنى سويف

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:19 م
إصابة 5 أشخاص سقطوا فى غرفة صرف صحى ببنى سويف سقوط داخل غرفة صرف صحى - ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أصيب 5 أشخاص بينهم عاملان بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ،  بعد سقوطهم داخل غرفة صرف صحى بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف  .

 

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارا اليوم الثلاثاء ، من مركز شرطة الفشن  يفيد بأنه أثناء تطهير عاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، سدد فى غرفة صرف بقرية اقفهص دائرة المركز ، سقطا بداخلها واندفع اثنان من الأهالى لإنقاذهما، وتبعتهم سيدة، ولم يتمكن الخمسة من التنفس نتيجة  انتشار الغازات وهم :  علاء خميس عبد الفضيل 36 سنة ،  عامل بشركة المياه  ، حمادة محمد عبد الغني 35 سنة ، أحمد محمد أحمد ، زينب قرني عبد المحسن 25 سنة ، وشخص لا يحمل بطاقة رقم قومى.

نقلت سيارات إسعاف المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى الخدمة الطبية واستقرت حالتهم بعدما أجريت لهم جلسات تنفس اصطناعى.

تبين من التحريات وجود مناطق بالقرية بها صرف صحى منذ شهور ويحدث سدد بغرف التفتيش على فترات ، بينما هناك مناطق أخرى لم يصل إليها المشروع .


مركز الفشن ببنى سويف

تطهير غرف الصرف الصحى

جلسات تنفس اصطناعى

المستشفى المركزى

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