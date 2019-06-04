إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى اخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة غرب النوبارية يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى النوبارية العام لتقديم الرعاية الطبية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.