إسعاف الشرقية: 150 سيارة بالمحافظة استعدادًا لـ عيد الفطر

الشرقية- فتحية الديب

أكد مصدر بإسعاف الشرقية، أن المرفق أنهى خطته المقررة فى عيد الفطر، وذلك بإشراف الدكتور أحمد علي، مدير إسعاف الشرقية من خلال الدفع بـ150 سيارة، بمحيط ساحات الصلاة والمتنزهات فى لاحتفالات المواطنين.

وقال المصدر، إنه سوف يتم تخصيص عدد من سيارات الإسعاف للتواجد بساحات الصلاة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف الشرقية، كما سيتم سيارات تتواجد بالقرب من المتنزهات.

وأضاف المصدر، أنه سيتم التركيز فى توزيع وضع السيارات على مناطق تواجد المتنزهات، مثل "المصرية بلازا، وحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، ووسط البلد ونادى الرواد، ونادى العشرة، وحديقة الكفراوى بمدينة العاشر من رمضان، ومدينة الصالحية الجديدة، فضلا عن تواجد السيارات بمختلف الأماكن الحيوية والمهمة بالمحافظة والطريق السريعة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم وقف الإجازات لجميع المسعفين بالإضافة إلى زيادة الورديات ورفع درجة الاستعدادات والطوارئ تحسبا لوقوع أى حالات إصابات.