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إرهابيون يقتلون 13 مدنيا فى منطقة ينتشر بها الإيبولا بشرق الكونغو

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:32 م
إرهابيون يقتلون 13 مدنيا فى منطقة ينتشر بها الإيبولا بشرق الكونغو جماعات موالية لداعش
رويترز

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 قال مسؤول محلى لرويترز اليوم الثلاثاء إن 13 مدنيا قتلوا فى منطقة يتفشى بها فيروس الإيبولا فى شرق الكونجو فى هجوم على يد جماعة يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى.

وقال موديستى باكواناماها نائب رئيس بلدية مدينة بينى بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إن متمردين من جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة استهدفوا منطقة فى المدينة مساء أمس الاثنين.

وأضاف أنهم كانوا على الأرجح يردون على حملة للجيش الكونغولى فى الأسبوع الماضى أسفرت عن قتل 26 من أعضاء الجماعة. وقال "قُتل بعض الضحايا بالرصاص والبعض بأسلحة بيضاء".

 

 

 

 


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